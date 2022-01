Servizio civile, le domande entro il 26 gennaio (Di venerdì 14 gennaio 2022) Bergamo. Fino al prossimo 26 gennaio è possibile aderire al bando che permette a ragazzi di età compresa tra i 18 ed i 28 anni di svolgere il Servizio civile universale. La Cisl di Bergamo collabora con Associazione Mosaico per coinvolgere il maggior numero possibile di ragazzi e diffondere il bando. Il Servizio civile offre un’esperienza formativa in cui si richiede un impegno settimanale di 25 ore per la durata di un anno. Prevede un’indennità mensile di 444, 30 euro, 20 giorni di permessi retribuiti, 15 giorni di malattia e un’assicurazione. Il percorso può essere riconosciuto come tirocinio da diverse università. L’Associazione Mosaico selezionerà 498 giovani (480 per il Servizio civile universale e 18 per quello digitale), di cui 207 in provincia di Bergamo da ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 14 gennaio 2022) Bergamo. Fino al prossimo 26è possibile aderire al bando che permette a ragazzi di età compresa tra i 18 ed i 28 anni di svolgere iluniversale. La Cisl di Bergamo collabora con Associazione Mosaico per coinvolgere il maggior numero possibile di ragazzi e diffondere il bando. Iloffre un’esperienza formativa in cui si richiede un impegno settimanale di 25 ore per la durata di un anno. Prevede un’indennità mensile di 444, 30 euro, 20 giorni di permessi retribuiti, 15 giorni di malattia e un’assicurazione. Il percorso può essere riconosciuto come tirocinio da diverse università. L’Associazione Mosaico selezionerà 498 giovani (480 per iluniversale e 18 per quello digitale), di cui 207 in provincia di Bergamo da ...

Advertising

Roma : ? Allerta gialla per neve mercoledì 12 gennaio ?? Allertamento Sistema di Protezione civile regionale: domani si po… - FondazioneAVSI : Sono aperte le candidature per il #ServizioCivile in Italia e all'estero. ??martedì 18 gennaio segui online l'incon… - CaristiP : RT @realDonadelLuca: Il medico presente nel servizio sull’ospedale di Rivoli si giustifica così in un post appena pubblicato su Facebook (o… - Naz_Pontedera : Servizio civile, 17 occasioni Aperto il bando per i giovani La città cerca operatori volontari - matiofubol : ... fu approvata la legge (legge 19 novembre 1970, n.1425) che convertì il servizio militare in servizio civile per… -