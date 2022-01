Sensi Sampdoria, contatti avviati con l’Inter (Di sabato 15 gennaio 2022) La Sampdoria resta attivissima in chiave calciomercato e si è fiondata su Sensi: primi contatti con il giocatore e con l’Inter Stefano Sensi è finito prepotentemente nelle mire della Sampdoria. Dopo aver chiuso l’affare Magnani, il club blucerchiato si è ora lanciato sul centrocampista dell’Inter. Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, i primi contatti sarebbero già stati avviati e il giocatore avrebbe anche carta bianca dal suo club di poter scegliere se andare a giocare di più o rimanere a Milano. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 15 gennaio 2022) Laresta attivissima in chiave calciomercato e si è fiondata su: primicon il giocatore e conStefanoè finito prepotentemente nelle mire della. Dopo aver chiuso l’affare Magnani, il club blucerchiato si è ora lanciato sul centrocampista del. Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, i primisarebbero già statie il giocatore avrebbe anche carta bianca dal suo club di poter scegliere se andare a giocare di più o rimanere a Milano. L'articolo proviene da Calcio News 24.

