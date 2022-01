Sclerosi multipla, lo studio su Science che ipotizza una “causalità” con un virus dell’herpes (Di venerdì 14 gennaio 2022) La Sclerosi multipla, patologia che colpisce 2,8 milioni di persone in tutto il mondo, potrebbe essere causata dall’infezione dal virus di Epstein-Barr (Ebv), un virus dell’herpes che può causare la mononucleosi infettiva. L’ipotesi è indicata in uno studio condotto dalla Harvard Th Chan School of Public Health, pubblicato sulla rivista Science. L’ipotesi, osserva Alberto Ascherio, docente di Epidemiologia e autore senior del lavoro, è studiata “da diversi anni”, ma questo è “il primo lavoro che fornisce prove convincenti di causalità”. Secondo l’esperto “questo è un grande passo perché suggerisce che la maggior parte dei casi di Sclerosi multipla potrebbero essere prevenuti fermando l’infezione da Ebv. Prendere di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 14 gennaio 2022) La, patologia che colpisce 2,8 milioni di persone in tutto il mondo, potrebbe essere causata dall’infezione daldi Epstein-Barr (Ebv), unche può causare la mononucleosi infettiva. L’ipotesi è indicata in unocondotto dalla Harvard Th Chan School of Public Health, pubblicato sulla rivista. L’ipotesi, osserva Alberto Ascherio, docente di Epidemiologia e autore senior del lavoro, è studiata “da diversi anni”, ma questo è “il primo lavoro che fornisce prove convincenti di”. Secondo l’esperto “questo è un grande passo perché suggerisce che la maggior parte dei casi dipotrebbero essere prevenuti fermando l’infezione da Ebv. Prendere di ...

