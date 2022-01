Sci alpino, figuraccia FIS! ‘Prova fantasma’ per far gareggiare Vincent Kriechmayr a Wengen! (Di venerdì 14 gennaio 2022) Il regolamento della FIS prevede che per disputare una discesa libera bisogna aver preso parte ad almeno una prova cronometrata. Una norma scritta nero su bianco, pensata per tutelare gli atleti, i quali hanno così modo di conoscere la pista prima della competizione vera e propria. Stante a questo diktat, Vincent Kriechmayr non avrebbe avuto modo di gareggiare oggi a Wengen, ma per l’austriaco è stata fatta una clamorosa eccezione. Una figuraccia della FIS, che ha fatto un incomprensibile strappo alla regola per permettere all’atleta di prendere regolarmente il via. Tra l’altro un’eccezione applicata in seguito a una vera e propria farsa: questa mattina (attorno alle ore 09.45, la gara era prevista alle ore 12.30) si è consumata quella che a tutti gli effetti è stata una prova fantasma, ovvero Vincent ... Leggi su oasport (Di venerdì 14 gennaio 2022) Il regolamento della FIS prevede che per disputare una discesa libera bisogna aver preso parte ad almeno una prova cronometrata. Una norma scritta nero su bianco, pensata per tutelare gli atleti, i quali hanno così modo di conoscere la pista prima della competizione vera e propria. Stante a questo diktat,non avrebbe avuto modo dioggi a Wengen, ma per l’austriaco è stata fatta una clamorosa eccezione. Unadella FIS, che ha fatto un incomprensibile strappo alla regola per permettere all’atleta di prendere regolarmente il via. Tra l’altro un’eccezione applicata in seguito a una vera e propria farsa: questa mattina (attorno alle ore 09.45, la gara era prevista alle ore 12.30) si è consumata quella che a tutti gli effetti è stata una prova fantasma, ovvero...

Advertising

Eurosport_IT : Mikaela #Shiffrin, come lei nessuno mai! ?? Con Schladming sale a quota 47 vittorie in slalom diventando l'atleta p… - zazoomblog : Sci alpino classifica seconda prova Zauchensee: Sofia Goggia davanti a tutte ottima Nadia Delago - #alpino… - zazoomblog : LIVE Sci alpino Discesa Wengen 2022 in DIRETTA: partenza ritardata - #alpino #Discesa #Wengen #DIRETTA: - zazoomblog : LIVE Sci alpino Discesa Wengen 2022 in DIRETTA: Dominik Paris vuole domare la Lauberhorn - #alpino #Discesa… - AntoDamiano1996 : La Lauberhorn, con i suoi 4 chilometri e 480 metri, la più lunga della Coppa del Mondo, per conformazione una Monza… -