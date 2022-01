Scherma, Coppa del Mondo 2021-2022: a Tbilisi sette sciabolatrici azzurre accedono al tabellone principale (Di venerdì 14 gennaio 2022) La prima giornata di gare in quel di Tbilisi (Georgia) ha visto impegnate le sciabolatrici nella fase preliminare dell’atteso appuntamento di Coppa del Mondo. L’Italia del CT Luigi Tarantino si è ben difesa portando sette atlete al tabellone principale, domani toccherà agli uomini sfidarsi in pedana per accedere alla fase finale di domenica. I match ad eliminazione diretta hanno regalato il passaggio del turno a Maddalena Vestidello, Chiara Mormile, Benedetta Taricco, Sofia Ciaraglia, Eloisa Passaro e Claudia Rotili che ha avuto la meglio di Alessia Di Caro nel derby italico. Niente da fare per Lucia Lucarini e Mariella Viale, mentre Rossella Gregorio era già qualificata di diritto grazie alla posizione nel ranking. Di seguito gli scontri diretti che attendono le ... Leggi su oasport (Di venerdì 14 gennaio 2022) La prima giornata di gare in quel di(Georgia) ha visto impegnate lenella fase preliminare dell’atteso appuntamento didel. L’Italia del CT Luigi Tarantino si è ben difesa portandoatlete al, domani toccherà agli uomini sfidarsi in pedana per accedere alla fase finale di domenica. I match ad eliminazione diretta hanno regalato il passaggio del turno a Maddalena Vestidello, Chiara Mormile, Benedetta Taricco, Sofia Ciaraglia, Eloisa Passaro e Claudia Rotili che ha avuto la meglio di Alessia Di Caro nel derby italico. Niente da fare per Lucia Lucarini e Mariella Viale, mentre Rossella Gregorio era già qualificata di diritto grazie alla posizione nel ranking. Di seguito gli scontri diretti che attendono le ...

