Sassoli, folla ai funerali di Stato e bandiera dell'Europa sulla bara (Di venerdì 14 gennaio 2022) folla commossa a Santa Maria degli Angeli, in piazza della Repubblica a Roma, per l'ultimo saluto a David Sassoli, il presidente del Parlamento europeo morto a 65 anni. Per i funerali di Stato sono ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 14 gennaio 2022)commossa a Santa Maria degli Angeli, in piazzaa Repubblica a Roma, per l'ultimo saluto a David, il presidente del Parlamento europeo morto a 65 anni. Per idisono ...

Advertising

rotaruchristina : RT @MediasetTgcom24: Sassoli, folla ai funerali di Stato e bandiera dell'Europa sulla bara #davidsassoli - MediasetTgcom24 : Sassoli, folla ai funerali di Stato e bandiera dell'Europa sulla bara #davidsassoli - Gazzettino : #david sassoli, diretta #funerali: folla a Santa Maria degli Angeli per l'ultimo saluto. Il feretro avvolto nella b… - CaputoItalo : RAI (RADIO TELEVISIONE ITALIANA) FAN BLOG da un'idea di Stefano Donno : David Sassoli, folla commossa alla camera a… - infoitinterno : Fiume di folla in Campidoglio per l’ultimo saluto a David Sassoli -