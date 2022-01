Salvini e Meloni hanno chiesto a Berlusconi di sciogliere la riserva sul Quirinale (Di venerdì 14 gennaio 2022) AGI - I leader della coalizione del centrodestra hanno convenuto che Silvio Berlusconi è "la figura adatta a ricoprire in questo frangente difficile l'Alta Carica" di Capo dello Stato "con l'autorevolezza e l'esperienza che il Paese merita e che gli italiani si attendono. Gli chiedono pertanto di sciogliere in senso favorevole la riserva fin qui mantenuta". È quello che si legge in un passaggio della nota del centrodestra diramata dopo il vertice di Villa Grande, residenza romana del Cavaliere. Alla riunione - secondo round di confronto, dopo il primo del 23 dicembre, in vista dell'elezione del presidente della Repubblica - hanno partecipato Berlusconi, Matteo Salvini e Giorgia Meloni, oltre a Ignazio La Russa, Antonio Tajani e Gianni Letta, Luigi ... Leggi su agi (Di venerdì 14 gennaio 2022) AGI - I leader della coalizione del centrodestraconvenuto che Silvioè "la figura adatta a ricoprire in questo frangente difficile l'Alta Carica" di Capo dello Stato "con l'autorevolezza e l'esperienza che il Paese merita e che gli italiani si attendono. Gli chiedono pertanto diin senso favorevole lafin qui mantenuta". È quello che si legge in un passaggio della nota del centrodestra diramata dopo il vertice di Villa Grande, residenza romana del Cavaliere. Alla riunione - secondo round di confronto, dopo il primo del 23 dicembre, in vista dell'elezione del presidente della Repubblica -partecipato, Matteoe Giorgia, oltre a Ignazio La Russa, Antonio Tajani e Gianni Letta, Luigi ...

