Salvini e Meloni hanno chiesto a Berlusconi di sciogliere la riserva sul Quirinale

(Di venerdì 14 gennaio 2022) AGI - I leader della coalizione del centrodestraconvenuto che Silvioè "la figura adatta a ricoprire in questo frangente difficile l'Alta Carica" di Capo dello Stato "con l'autorevolezza e l'esperienza che il Paese merita e che gli italiani si attendono. Gli chiedono pertanto diin senso favorevole lafin qui mantenuta". È quello che si legge in un passaggio della nota del centrodestra diramata dopo il vertice di Villa Grande, residenza romana del Cavaliere. Alla riunione - secondo round di confronto, dopo il primo del 23 dicembre, in vista dell'elezione del presidente della Repubblica -partecipato, Matteoe Giorgia, oltre a Ignazio La Russa, Antonio Tajani e Gianni Letta, Luigi ...

Advertising

sbonaccini : Penso che la candidatura di Berlusconi alla Presidenza della Repubblica sia un segnale di debolezza della destra it… - fattoquotidiano : Vertice a casa di Silvio, il leader di Forza Italia impone a Salvini e Meloni la candidatura: “Voglio fedeltà”. I d… - NicolaPorro : ?? Il Cav candidato al Colle, i dubbi di Salvini e Meloni, i due Paesi che snobbano le mascherine all’aperto. Questo… - lucia25968868 : RT @RobertoLocate14: Ultim'ora. Berlusconi escluso dagli Open d'Italia. Se ne riparlerà fra sette anni. Increduli i raccattapalle Salvini e… - centrodestrau : RT @russotweet: Se #Salvini o #Meloni avessero usato la parola 'profughi' per fare una battuta, gli intellettuali si sarebbero indignati, l… -

Ultime Notizie dalla rete : Salvini Meloni

...anche nelle virgole con Giorgia, ed è cosa nota. Ma in pochi sanno che anche la consigliera di Berlusconi Licia Ronzulli ha contribuito alla stesura: da sempre grande amica di("lei è ...Giorgiae Matteosi consumano in queste ore, che si avvicinano al voto per il Quirinale , in un dilemma. Lo rivela Repubblica. 'Non staremo rafforzando troppo il Cavaliere? Per adesso, ...Soumission. Elezione del Presidente della Repubblica Italiana a decidere sarà la soumision? L’altro ieri si è concluso il vertice a Villa Grande, residenza romana di Silvio Be ...E gli ex amici toscani del fiorentino ora parlano di una “strategia monca”. “Denis non ha perso il vizio delle trame, ma ha perso il pelo” ...