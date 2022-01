Roma | countdown Spinazzola | il rientro è sempre più vicino

Leggi su rompipallone

(Di venerdì 14 gennaio 2022) Ilper il ritorno in campo di Leonardoè ufficialmente partito. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, nei prossimi giorni arriverà ail professor Sakari Orava, chirurgo finlandese che la scorsa estate ha operato il terzino giallorosso al tendine d’achille sinistro: in caso di via libera,potrà finalmente tornare a giocare, a quasi sette mesi dall’infortunio che gli ha negato la fase finale degli Europei e metà stagione con la. LeonardoL’ex Atalanta e Juventus avrebbe voluto essere in campo già a dicembre, se non addirittura a novembre scorso, ma la prudenza ha portato ad allungare e non di poco i tempi di recupero. Al momento è ancora difficile ipotizzare una data precisa, ma se tutto dovesse andare come previsto ...