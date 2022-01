Rfi: via a Dibattito Pubblico linee Sa-Rc e Orte-Falconara (Di venerdì 14 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Avviato il procedimento di Dibattito Pubblico per due opere strategiche in gestione commissariale e finanziate con le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Si tratta del Lotto 1a Battipaglia-Romagnano della nuova linea ferroviaria Salerno-Reggio Calabria e interconnessione con la linea esistente Battipaglia-Potenza e del raddoppio tra Genga e Serra San Quirico sulla linea Orte-Falconara. Lo comunica Rfi in una nota spiegando che “gli interventi di potenziamento, con caratteristiche di Alta Velocità, della direttrice ferroviaria Salerno-Reggio Calabria permetteranno una riduzione dei tempi di viaggio. Obiettivo è aumentare la coesione del Paese per garantire una maggiore accessibilità al sistema ferroviario”. Per la realizzazione dell’opera, il ministero delle ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 14 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Avviato il procedimento diper due opere strategiche in gestione commissariale e finanziate con le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Si tratta del Lotto 1a Battipaglia-Romagnano della nuova linea ferroviaria Salerno-Reggio Calabria e interconnessione con la linea esistente Battipaglia-Potenza e del raddoppio tra Genga e Serra San Quirico sulla linea. Lo comunica Rfi in una nota spiegando che “gli interventi di potenziamento, con caratteristiche di Alta Velocità, della direttrice ferroviaria Salerno-Reggio Calabria permetteranno una riduzione dei tempi di viaggio. Obiettivo è aumentare la coesione del Paese per garantire una maggiore accessibilità al sistema ferroviario”. Per la realizzazione dell’opera, il ministero delle ...

Advertising

anteprima24 : ** #Rfi: via a Dibattito Pubblico linee Sa-Rc e Orte-Falconara ** - fsnews_it : Al via il dibattito pubblico ?? su 2 opere strategiche che col #PNRR cambieranno comunità e territori: il raddoppio… - ShootersykEku : Trequarti di insegnanti francesi scioperano contro le condizioni Covid19... Fed up French teachers stage 'historic… - DomenicoAndolfo : RT @FabioSavelli: Ponte sullo Stretto di Messina, nuovo studio di fattibilità commissionato a Rfi, dunque @fsitaliane ma il ministro Giovan… - FabioSavelli : Ponte sullo Stretto di Messina, nuovo studio di fattibilità commissionato a Rfi, dunque @fsitaliane ma il ministro… -