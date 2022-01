Ponte Morandi, Alessandro Benetton fa mea culpa: “Avremmo dovuto chiedere scusa subito” (Di venerdì 14 gennaio 2022) “Vogliamo che il gruppo torni a operare come un tempo”. Parola di Alessandro Benetton, fresco di elezione alla presidenza di Edizione, il gruppo che racchiude tutte le aziende della famiglia Benetton. Impegni, promesse e uno sguardo agli errori del passato. “La sfida più grande della mia vita”, dice il secondogenito del capostipite Luciano, nel video con il quale si presenta al mondo del web. All’insegna della discontinuità. Benetton neo presidente del gruppo Edizione “Il punto fondamentale è, probabilmente, che quando mi è stata offerta questa possibilità, ho deciso di non rimanere in panchina ma di mettermi in gioco. Insieme ai miei cugini, con l’obiettivo di riportare Edizione a quello che è sempre stata negli anni. Un punto di riferimento italiano nel mondo”, si legge in una nota che accompagna un video postato su ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 14 gennaio 2022) “Vogliamo che il gruppo torni a operare come un tempo”. Parola di, fresco di elezione alla presidenza di Edizione, il gruppo che racchiude tutte le aziende della famiglia. Impegni, promesse e uno sguardo agli errori del passato. “La sfida più grande della mia vita”, dice il secondogenito del capostipite Luciano, nel video con il quale si presenta al mondo del web. All’insegna della discontinuità.neo presidente del gruppo Edizione “Il punto fondamentale è, probabilmente, che quando mi è stata offerta questa possibilità, ho deciso di non rimanere in panchina ma di mettermi in gioco. Insieme ai miei cugini, con l’obiettivo di riportare Edizione a quello che è sempre stata negli anni. Un punto di riferimento italiano nel mondo”, si legge in una nota che accompagna un video postato su ...

Advertising

DeodatoRibeira : @redblack681 @a_meluzzi Siamo diventati??? Perchè prima come eravamo ? Andando a ritroso dal ponte Morandi, passan… - Marco_dreams : @PaolaBarbero9 @MonicaCirinna @Letta La cosa più disgustosa di molti funerali di stato, ricordo ancora i sorrisi ed… - ivancaggiano89 : Avete mai visto macchine volare? Io si dal ponte Morandi #blackhumor #zonabianca - LucianaPoli6 : @CarmineSaturday @NicolaPorro Non vedo questo 'scandalo'. Quello vero lo videro i cittadini che fischiarono e invei… - man29ny : RT @Pinucci63757977: Propaganda sui morti anche no: Casalino Comunication in stile Salvini che faceva selfie ai funerali delle vittime del… -