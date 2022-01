Patrick Zaki è positivo al Covid: “Ho alcuni sintomi”. Attenderà in solamento l’udienza del 1° febbraio (Di venerdì 14 gennaio 2022) “Mi sono comparsi alcuni sintomi di Coronavirus e purtroppo è arrivata la conferma che sono positivo“. Lo scrive su Facebook Patrick Zaki, pubblicando anche una foto di un test antigenico e intimando chiunque lo abbia incontrato “nei giorni scorsi di isolarsi”. Lo studente dell’università di Bologna è stato scarcerato l’8 dicembre scorso, dopo 22 mesi di detenzione. Ora è in quarantena in attesa di guarigione in vista della prossima udienza del suo processo fissata per il 1° febbraio. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 14 gennaio 2022) “Mi sono comparsidi Coronavirus e purtroppo è arrivata la conferma che sono“. Lo scrive su Facebook, pubblicando anche una foto di un test antigenico e intimando chiunque lo abbia incontrato “nei giorni scorsi di isolarsi”. Lo studente dell’università di Bologna è stato scarcerato l’8 dicembre scorso, dopo 22 mesi di detenzione. Ora è in quarantena in attesa di guarigione in vista della prossima udienza del suo processo fissata per il 1°. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

