Patrick è il primo modello affetto dalla sindrome di Down ma è anche un figlio d'arte: ecco chi è la mamma (Di sabato 15 gennaio 2022) Il viso tempestato di lentiggini, un bob castano spettinato, gli occhi vivaci: Patrick, conosciuto da tutti come Roscòn, ha 11 anni ed è il primo baby modello di Zara con la sindrome di Down. Posa con il fratello Diego per la collezione estate 2019, per bambini dai 5 ai 14 anni: forse per la prima volta, un ragazzino con trisomia 21 è protagonista di una campagna mondiale. È uno dei quattro figli dell'enologo Pedro Aznar Escudero e della chef spagnola Samantha Vallejo Nágera, famosa nei panni di giudice dell'edizione nazionale di Master Chef, che su Instagram ha raccontato il suo entusiasmo all'idea che il figlio contribuisca a lanciare un messaggio tanto importante. «Quando tuo figlio Roscón è il primo modello con ...

