Omicron ferma l'Isis nel sud est asiatico (Di venerdì 14 gennaio 2022) C'è preoccupazione in Thailandia dopo che ieri mattina su alcuni canali Telegram gestiti da simpatizzanti dello Stato islamico è apparso un video della durata di 50 secondi nel quale ‹‹i mujaheddin in Thailand›› hanno annunciato la loro bay'a, il giuramento di fedeltà allo Stato islamico. Nel video si vedono armi e alcuni miliziani mentre si addestrano nella foresta, anche se è difficile stabilire quanti siano i componenti di questo gruppo armato. Il video è stato girato quasi certamente nella regione di confine meridionale della Thailandia, dove perdura l'insurrezione armata che secondo autorevoli stime ha provocato dal 2004 più di 7.200 morti. Qui solo nel 2021 sono stati registrati 423 incidenti violenti, con 104 morti e 169 feriti, mentre nel 2020 si sono verificati 335 incidenti violenti, con 116 morti e 161 feriti. La notizia sulla Thailandia è arrivata dopo che alcuni think tank ...

