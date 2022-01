“Niente cure ai no vax”: ecco perché è una sciocchezza (Di venerdì 14 gennaio 2022) Ciclicamente torna in auge la proposta di non pagare le cure ai no vax che si ammalano di Covid perché rappresenterebbero un costo per il sistema sanitario nazionale. Non è una novità, ci hanno provato a proporlo alcuni virologi, qualche giornalista, perfino certi politici ma fa riflettere se questa idea nasce da chi si professa conservatore. perché siamo di fronte a una proposta che non ha nulla a che fare né con il conservatorismo né tantomeno con il liberalismo, eppure non è nemmeno una questione di ideologia quanto di civiltà. Bisogna assicurare le cure anche ai no vax Affermare di non voler curare un ammalato è un principio pericoloso; oggi sono i non vaccinati, domani si potrebbe applicare lo stesso ragionamento a persone che aderiscono a una specifica corrente politica o ideologia e così via. Peraltro è un ... Leggi su nicolaporro (Di venerdì 14 gennaio 2022) Ciclicamente torna in auge la proposta di non pagare leai no vax che si ammalano di Covidrappresenterebbero un costo per il sistema sanitario nazionale. Non è una novità, ci hanno provato a proporlo alcuni virologi, qualche giornalista, perfino certi politici ma fa riflettere se questa idea nasce da chi si professa conservatore.siamo di fronte a una proposta che non ha nulla a che fare né con il conservatorismo né tantomeno con il liberalismo, eppure non è nemmeno una questione di ideologia quanto di civiltà. Bisogna assicurare leanche ai no vax Affermare di non voler curare un ammalato è un principio pericoloso; oggi sono i non vaccinati, domani si potrebbe applicare lo stesso ragionamento a persone che aderiscono a una specifica corrente politica o ideologia e così via. Peraltro è un ...

