Napoli, terrore nella notte: fiamme nel noto pub del quartiere (Di venerdì 14 gennaio 2022) Paura nella notte, noto pub a fuoco. L’incendio si è sviluppato, secondo le prime ricostruzioni, attorno alle ore 2,30 di questa notte a Pianura. Ad andare in fiamme i locali di una paninoteca che si trova in via Montagna Spaccata. Le fiamme non sembrano aver causato gravi danni all’interno dell’attività. Napoli, pub in fiamme Sul L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 14 gennaio 2022) Paurapub a fuoco. L’incendio si è sviluppato, secondo le prime ricostruzioni, attorno alle ore 2,30 di questaa Pianura. Ad andare ini locali di una paninoteca che si trova in via Montagna Spaccata. Lenon sembrano aver causato gravi danni all’interno dell’attività., pub inSul L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

Advertising

lilith975 : RT @Sosi27553301: La @myrtamerlino aveva preparato il collegamento da Napoli per spargere il terrore giornaliero e il suo inviato, in evid… - Sosi27553301 : La @myrtamerlino aveva preparato il collegamento da Napoli per spargere il terrore giornaliero e il suo inviato, i… - ZanellaRina : RT @coccobill352: @edosyloslabini Lo stesso a Napoli Centrale. Tra l'altro creando assembramento perché l'unica uscita aperta è quella da l… - coccobill352 : @edosyloslabini Lo stesso a Napoli Centrale. Tra l'altro creando assembramento perché l'unica uscita aperta è quell… - PalumboPatrizia : @ONadde @alessiomagno1 @robertosaviano Il problema è a livello mondiale basta che dici Scampia, rispondono gomorra,… -