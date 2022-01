Maxi attacco hacker all' Ucraina | la via del dialogo con Mosca è sempre più stretta

(Di venerdì 14 gennaio 2022) Un massiccioha colpito questa mattina i siti web di diversi dipartimenti governativi dell’, il giorno dopo l’ultimo round di colloqui trae l’Occidente volti a prevenire un conflitto armato nel cuore dell’Europa. La maratona negoziale, iniziata lunedì a Ginevra, non ha portato ad alcuna svolta sulla crisie le tensioni appaiono più alte di prima, anche se la sopravvivenza di una qualche forma dinon era scontata. La situazione, però, resta estremamente incerta, come dimostrano le nuove manovre militari annunciate dai russi e il vastocontro Kiev. L’informatico ha messo temporaneamente fuori uso i siti di diversi ministeri, compresi quelli degli Affari esteri e ...

Non c'è 'solo' il maxi attacco hacker ad aumentare le tensioni tra est e ovest. Sempre oggi il viceministro degli Esteri russo Sergei Ryabkov ha dichiarato che Mosca è in attesa di una risposta ... I siti del governo ucraino sono stati oggetto di un maxi attacco informatico. A essere colpiti sono stati, tra ... I canali ufficiali di alcuni ministeri sono stati vittima di un cyberattacco durante la scorsa notte. La vicenda alimenta lo scontro con Mosca ...