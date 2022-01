LIVE Sci alpino, Discesa Wengen 2022 in DIRETTA: Kilde batte Odermatt, delude Paris (Di venerdì 14 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA DELLA PRIMA Discesa LIBERA DI Wengen 13.33 Irriconoscibile Hintermann: l’elvetico è 13° a 1?54. Il prossimo a partire, dopo la pausa, sarà il connazionale Stefan Rogentin, che ha fatto benissimo in prova. 13.31 Il tedesco Romed Baumann è 17° a 1?96: molto deludente dopo aver sfiorato il podio in superG ieri. Attenzione ora allo svizzero Niels Hintermann, terzo nella classifica di specialità! 13.29 Innerhofer fa sognare per metà pista, poi crolla: 11° a 1?31. Sono lontani i tempi di quando vinse nel 2013. 13.28 Sbaglia tutto Innerhofer al Langentrejen, è dietro di 0.89 al terzo parziale. 13.27 Innerhofer avanti 3 centesimi al secondo intermedio! 13.26 Franz pasticcia nella parte bassa ed è 5° a 66 centesimi. Comunque una buona gara. Ora ... Leggi su oasport (Di venerdì 14 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA DELLA PRIMALIBERA DI13.33 Irriconoscibile Hintermann: l’elvetico è 13° a 1?54. Il prossimo a partire, dopo la pausa, sarà il connazionale Stefan Rogentin, che ha fatto benissimo in prova. 13.31 Il tedesco Romed Baumann è 17° a 1?96: moltonte dopo aver sfiorato il podio in superG ieri. Attenzione ora allo svizzero Niels Hintermann, terzo nella classifica di specialità! 13.29 Innerhofer fa sognare per metà pista, poi crolla: 11° a 1?31. Sono lontani i tempi di quando vinse nel 2013. 13.28 Sbaglia tutto Innerhofer al Langentrejen, è dietro di 0.89 al terzo parziale. 13.27 Innerhofer avanti 3 centesimi al secondo intermedio! 13.26 Franz pasticcia nella parte bassa ed è 5° a 66 centesimi. Comunque una buona gara. Ora ...

