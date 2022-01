Le sirene | il buio | il gelo e le naufraghe alle Scole «Noi salve per miracolo»

Advertising

alycecappellaio : RT @Davydbox: Granelli di suono in una stanza vuota, al buio, mentre fuori il sole segna il triste destino di un agave in fiore. Credo inti… -

Ultime Notizie dalla rete : sirene buio

Il Tirreno

Solo chi riesce a vedere e a descrivere contemporaneamente sia la luce che ildi Napoli sarà colui che, come Ulisse, riuscirà ad ascoltare il canto dellema riuscirà anche a sopravvivere ...Luci, urla,. Un vortice di emozioni si addensa ai ricordi scolpiti nella memoria di Antonello Tonna, il pianista sopravvissuto alla strage di Costa Concordia , quando la nave da crociera si schiantò ...Al Giglio la fiaccolata e la cerimonia del ricordo. La nave del disastro non c’è più ma molti si fanno portare nel punto della tragedia: «Affrontiamo le nostre paure» ...Gomorra è vita senza alcuna speranza. Da sola non è certamente Napoli. Solo chi riesce a vedere e a descrivere contemporaneamente sia la luce che il buio di Napoli sarà colui che, come Ulisse, riuscir ...