L' addio a Sassoli | Uomo di parte e uomo di tutti

AGI - La bandiera dell'Ue ad avvolgere il feretro, gli applausi in basilica e la folla davanti al maxischermo all'esterno. Poi il ricordo 'intimo' in Chiesa di moglie e figli con l'amico cardinale, conosciuto sui banchi di scuola, che durante la messa lo ricorda come il "compagno di classe desiderato da tutti" e come "uomo di parte ma anche uomo di tutti". Infine, il saluto affettuoso di Sergio Mattarella ai parenti. Ai funerali di Stato per David Sassoli cadono le formalità delle esequie solenni per far posto ad una sorta di 'famiglia allargata" - amici, parenti, colleghi giornalisti, capi di Stato e di governo e le più alte cariche istituzionali italiane ed europee - stretta attorno al presidente del Parlamento Ue, morto ad Aviano a 65 anni.

