La strada di Draghi per il Quirinale è in salita: "Ma fino al 2026 sarà sempre presente sulla scena" (Di venerdì 14 gennaio 2022) C’è un grande enigma all’orizzonte della strada per l’elezione del tredicesimo Presidente della Repubblica ed è Mario Draghi. L’attuale Premier è la garanzia in Europa che l’Italia porti a termine... Leggi su europa.today (Di venerdì 14 gennaio 2022) C’è un grande enigma all’orizzonte dellaper l’elezione del tredicesimo Presidente della Repubblica ed è Mario. L’attuale Premier è la garanzia in Europa che l’Italia porti a termine...

Advertising

ignaziocorrao : Mario Draghi si sta incamminando, lentamente ma inesorabilmente, sulla stessa strada di Mario Monti. - marcodimaio : Il #13gennaio di un anno fa @elenabonetti, @TeresaBellanova e @ivanscalfarotto annunciavano le dimissioni dal gover… - lucianonobili : Strada per strada, piazza per piazza, con gli amici riformisti di @ItaliaViva Roma per @valerio_casini. Contro popu… - Today_it : La strada di Draghi per il Quirinale è in salita: 'Ma fino al 2026 sarà sempre presente sulla scena'… - PalermoToday : La strada di Draghi per il Quirinale è in salita: 'Ma fino al 2026 sarà sempre presente sulla scena'… -