La prof è senza Ffp2, gli alunni vanno via dall' aula (Di venerdì 14 gennaio 2022) " In pochi minuti si sono consumati una serie di episodi molto gravi" , sottolineano ancora i genitori alla Gazzetta di Modena . La polizia multa la prof Convinta di essere nel giusto, la prof. si è ... Leggi su ilgiornale (Di venerdì 14 gennaio 2022) " In pochi minuti si sono consumati una serie di episodi molto gravi" , sottolineano ancora i genitori alla Gazzetta di Modena . La polizia multa laConvinta di essere nel giusto, la. si è ...

Advertising

WRicciardi : fulgido esempio di studenti che danno una lezione etica, scientifica e di intelligenza a una docente (che andrebbe… - capuanogio : Robe da pazzi, da pazzi veramente. Gli aveva pure messo una nota sul registro filmandoli col cellulare... - rtl1025 : ?? 'Nei prossimi 30 giorni stando ai ritmi attuali avremo 2500 morti tra le persone non vaccinate, morti che potevan… - heytheregiulia : RT @Iperbole_: Alle scuole medie Carducci di Modena una prof no-vax in aula senza mascherina: per protesta, gli alunni sono usciti dall'aul… - fioremio90 : RT @Iperbole_: Alle scuole medie Carducci di Modena una prof no-vax in aula senza mascherina: per protesta, gli alunni sono usciti dall'aul… -