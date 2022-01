La Disney fa fuori il Principe Azzurro. Lo sostituisce con un ladro che conosce Biancaneve durante una rapina (Di venerdì 14 gennaio 2022) Ci sono riusciti. Alla fine alla Disney hanno fatto fuori il Principe Azzurro, Biancaneve “balla da sola”: anche la celebre fiaba viene stritolata e ribaltata sull’altare del politicamente corretto. Di lui infatti non c’è traccia nel remake in live action di Biancaneve e i sette nani, le cui riprese inizieranno questa primavera nel Regno Unito. Lo apprendiamo da un articolo su Hollywood Reporter in cui figurano tutti i protagonistidel racconto tranne uno: il Principe Azzurro, particolare insignificante, evidentemente, nonché scomodo. Era nell’aria l’ostracismo alla sua figura: nelle follie di chi vede sessismo e violenza ovunque, il Principe era stato accusato per il bacio dato alla fanciulla per riportarla in vita, ma senza il suo ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 14 gennaio 2022) Ci sono riusciti. Alla fine allahanno fattoil“balla da sola”: anche la celebre fiaba viene stritolata e ribaltata sull’altare del politicamente corretto. Di lui infatti non c’è traccia nel remake in live action die i sette nani, le cui riprese inizieranno questa primavera nel Regno Unito. Lo apprendiamo da un articolo su Hollywood Reporter in cui figurano tutti i protagonistidel racconto tranne uno: il, particolare insignificante, evidentemente, nonché scomodo. Era nell’aria l’ostracismo alla sua figura: nelle follie di chi vede sessismo e violenza ovunque, ilera stato accusato per il bacio dato alla fanciulla per riportarla in vita, ma senza il suo ...

