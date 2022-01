Kimpembe | addio al PSG? Un top club di lui

(Di venerdì 14 gennaio 2022) Il Chelsea è alla ricerca di un difensore centrale, vista la possibilità che Rudiger non rinnovi con i Blues. Come riporta FootMercato, il profilo individuato dai dirigenti londinesi è quello di Presnel, che può ricoprire anche il ruolo di centrocampista.ChelseaNonostante ancora un lungo contratto fino al 2024, l’imminente rientro in campo di Sergio Ramos può far cambiare aria al difensore francese campione del mondo, già allenato e stimato dal tecnico del Chelsea, Thomas Tuchel. Sarebbe più un discorso per l’estate ma attenzione ai colpi di scena. Francesco Scanu

Advertising

sportli26181512 : PSG, Kimpembe vicino all'addio: Presnel Kimpembe difensore del Paris Saint Germain secondo Footmercato vorrebbe un… -

Ultime Notizie dalla rete : Kimpembe addio

Calciomercato.com

Commenta per primo Presneldifensore del Paris Saint Germain secondo Footmercato vorrebbe un aumento dello stipendio. Nonostante sia in scadenza nel 2024 il difensore potrebbe lasciare il PSG già al termine della ......regime di Sergio Ramos rischia di complicare la vita a Presnel. Il difensore francese classe 1995 ha voglia di giocare con continuità e come riportano in Spagna la possibilità di unal ...Presnel Kimpembe difensore del Paris Saint Germain secondo Footmercato vorrebbe un aumento dello stipendio. Nonostante sia in scadenza nel 2024 il difensore potrebbe ...Il Chelsea studia eventuali movimenti sul calciomercato: dal PSG potrebbe arrivare Kimpembe per sostituire Thiago Silva ...