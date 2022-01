Decapitata la corte di Cassazione | altra sconfitta del Csm

(Di venerdì 14 gennaio 2022) A una settimana dall’inaugurazione dell’anno giudiziario due sentenze del consiglio di Stato provocano un terremoto ai vertici della magistratura italiana.ladi. L’organo di Palazzo Spada ha, infatti, annullato la nomina di Pietro Curzio e Margherita Cassano, rispettivamente primo presidente e presidente aggiunto della Suprema. Il Palazzaccio si trova così, di fatto, senza vertici. Perché le due nomine, fatte dal Csm a luglio 2020, sono ormai carta straccia. Nel giro di pochi mesi, così, l’operato del Consiglio superiore della magistratura è stato messo in discussione, per quanto riguarda le nomine di peso, ben tre volte. Nel caso della nomina - poi annullata - a procuratore di Roma di Michele Prestipino, in primis. E ora anche nel caso dei vertici della Suprema ...

Consiglio di Stato decapita quindi i vertici della Cassazione: del presidente della Suprema Corte Pietro Curzio e del vice Margherita Cassano ...
Accolto il ricorso contro Pietro Curzio e Margherita Cassano: annullate le nomine del primo presidente e dell'aggiunto ...