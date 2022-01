Coppa d’Africa 2022, due su due per il Marocco: Comore battute e punteggio pieno (Di venerdì 14 gennaio 2022) Il Marocco ha conquistato il secondo successo su altrettanti scontri in Coppa d’Africa 2022, nel contesto del girone C della competizione continentale. Gli uomini agli ordini del commissario tecnico Halilhodzic hanno superato agevolmente le Comore per 2-0, avendo evidentemente la meglio sul piano tecnico, così come quello tattico. Prima rete marocchina al 16?, con Amallah a firmate il vantaggio dei suoi grazie a un destro ravvicinato vincente, concretizzando un’azione personale ed evitando l’opposizione di due difensori sulla linea di porta. Marocco al comando delle operazioni per l’intero primo tempo, sebbene non esattamente pragmatico nei pressi della porta difesa da Ben Boina. GLI HIGHLIGHTS COMPLETI Le Comore, dal canto loro, hanno tentato di farsi vive ... Leggi su sportface (Di venerdì 14 gennaio 2022) Ilha conquistato il secondo successo su altrettanti scontri in, nel contesto del girone C della competizione continentale. Gli uomini agli ordini del commissario tecnico Halilhodzic hanno superato agevolmente leper 2-0, avendo evidentemente la meglio sul piano tecnico, così come quello tattico. Prima rete marocchina al 16?, con Amallah a firmate il vantaggio dei suoi grazie a un destro ravvicinato vincente, concretizzando un’azione personale ed evitando l’opposizione di due difensori sulla linea di porta.al comando delle operazioni per l’intero primo tempo, sebbene non esattamente pragmatico nei pressi della porta difesa da Ben Boina. GLI HIGHLIGHTS COMPLETI Le, dal canto loro, hanno tentato di farsi vive ...

Advertising

amnestyitalia : Salima Mukansanga ha fatto la storia: è la prima donna in assoluto ad arbitrare alla Coppa d'Africa ?? #AfricaCup… - sscnapoli : ?? @kkoulibaly26, impegnato con la propria Nazionale per la Coppa d’Africa, è risultato positivo al Covid-19. Il cal… - Paolo_Bargiggia : Questa la mia esclusiva: trovo allucinante il tentativo di @ADeLaurentiis. Fatto solo per salvare il @sscnapoli dal… - sportli26181512 : Coppa d'Africa, 2-0 del #Marocco di Hakimi contro le #Comore: Decidono i gol di Amallah e Aboukhlal: la squadra di… - Luxgraph : Coppa d'Africa, il Marocco si qualifica agli ottavi: 2-0 alle Comore -