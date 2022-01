Circolare del ministero: “Positivi asintomatici non sarà nel conto dei ricoveri”. Ma resterà la separazione dei percorsi per i pazienti (Di venerdì 14 gennaio 2022) I pazienti ricoverati in ospedale per cause diverse dal Covid che risultino Positivi ai test Covid, ma asintomatici, qualora assegnati in isolamento al reparto di afferenza della patologia, saranno conteggiati come “caso” Covid ma non saranno conteggiati tra i ricoveri dell’Area Medica Covid. Ciò fermo restando il principio di separazione dei percorsi e di sicurezza dei pazienti. Lo prevede la nuova Circolare del ministero della Salute, che accoglie le richieste delle Regioni in tal senso. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 14 gennaio 2022) Iricoverati in ospedale per cause diverse dal Covid che risultinoai test Covid, ma, qualora assegnati in isolamento al reparto di afferenza della patologia, saranno conteggiati come “caso” Covid ma non saranno conteggiati tra idell’Area Medica Covid. Ciò fermo restando il principio dideie di sicurezza dei. Lo prevede la nuovadeldella Salute, che accoglie le richieste delle Regioni in tal senso. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

