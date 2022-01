Calciomercato: Torino. Ufficiale arrivo Fares 'Felice di essere qui' (Di venerdì 14 gennaio 2022) "Da tanti anni si parlava di un mio arrivo in granata, non vedo l'ora di cominciare", dice l'esterno Torino - Il Torino ha reso noto "di aver acquisito dalla Lazio, a titolo temporaneo con opzione per ... Leggi su sport.tiscali (Di venerdì 14 gennaio 2022) "Da tanti anni si parlava di un mioin granata, non vedo l'ora di cominciare", dice l'esterno- Ilha reso noto "di aver acquisito dalla Lazio, a titolo temporaneo con opzione per ...

