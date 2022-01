Australian Open 2022 | quanti punti perde Novak Djokovic in caso di esclusione? Daniil Medvedev ‘vede’ il n 1

(Di venerdì 14 gennaio 2022) La notizia del visto nuovamente annullato ain Australia getta nuova luce sulla corsa al numero 1 ATP nelin cui il serbo non prenda parte al primo Slam stagionale: il russopotrebbe superarlo a fine febbraio anche senza vincere gli. Questa era la situazione lunedì scorso.RANKING 10 GENNAIO11015 28935 La situazione resterà cristallizzata lunedì prossimo, quindiavendo più di 2000di ritardo da, per la precisione 2080, non potrà scavalcare il serbo il 31 gennaio.RANKING VIRTUALE 17 GENNAIO1 ...

...parola anche se la speranza di poter dare la caccia al suo personale decimo sigillo nell'di ... ho considerato attentamente le informazioni fornitemi dal Ministero dell'Interno, dalla...Il campione serbo non sarà in campo lunedì agli. La decisione era attesa da giorni. Non è ancora chiaro se dovrà solo abbandonare il paese o se ci saranno altre conseguenze giudiziarie Alla fine Novak Djokovic non sarà in campo ...Se il suo appello fosse accolto, Djokovic dovrebbe giocare il primo turno già lunedì: l’Australian Open ha annunciato che la metà alta del tabellone sarà in campo nel primo giorno del torneo.La notizia del visto nuovamente annullato a Novak Djokovic in Australia getta nuova luce sulla corsa al numero 1 ATP nel caso in cui il serbo non prenda parte al primo Slam stagionale: il russo Daniil ...