Atalanta: contro l’Inter serve più cinismo e precisione di testa (Di venerdì 14 gennaio 2022) Messa alle spalle la gara infrasettimanale di Coppa Italia vinta ai danni del Venezia e il passaggio ai quarti di finale dove ci sarà la Fiorentina, l’Atalanta è tornata ad allenarsi giovedì mattina 13 gennaio a Zingonia per preparare la prossima sfida. La compagine di Gasperini domenica sarà impegnata nel delicatissimo scontro diretto ad alta quota con l’Inter. Tra le due squadre ci sono otto punti di distacco in classifica, i meneghini guardano tutti dall’alto in basso mentre la Dea occupa la quarta posizione a -2 dal Napoli con una partita in meno. A cosa è dovuta questa differenza tra i nerazzurri di Bergamo e quelli di Milano? Uno degli aspetti che si sta dimostrando decisivo è il rendimento altalenante tra le mura amiche dei calciatori che giocano al Gewiss Stadium ma è analizzando le statistiche che si può notare dove possono ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 14 gennaio 2022) Messa alle spalle la gara infrasettimanale di Coppa Italia vinta ai danni del Venezia e il passaggio ai quarti di finale dove ci sarà la Fiorentina, l’è tornata ad allenarsi giovedì mattina 13 gennaio a Zingonia per preparare la prossima sfida. La compagine di Gasperini domenica sarà impegnata nel delicatissimo sdiretto ad alta quota con. Tra le due squadre ci sono otto punti di distacco in classifica, i meneghini guardano tutti dall’alto in basso mentre la Dea occupa la quarta posizione a -2 dal Napoli con una partita in meno. A cosa è dovuta questa differenza tra i nerazzurri di Bergamo e quelli di Milano? Uno degli aspetti che si sta dimostrando decisivo è il rendimento altalenante tra le mura amiche dei calciatori che giocano al Gewiss Stadium ma è analizzando le statistiche che si può notare dove possono ...

