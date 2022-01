Asintomatici con booster, quarantena ridotta e niente tampone. L'Iss: «Anche loro sono un rischio» (Di sabato 15 gennaio 2022) ROMA La proposta è stata rilanciata, per l?ennesima volta, ieri dall?assessore alla Salute del Lazio, Alessio D?Amato: «Serve una semplificazione delle quarantena per... Leggi su ilmessaggero (Di sabato 15 gennaio 2022) ROMA La proposta è stata rilanciata, per l?ennesima volta, ieri dall?assessore alla Salute del Lazio, Alessio D?Amato: «Serve una semplificazione delleper...

HuffPostItalia : Compromesso con le Regioni: gli asintomatici negli ospedali non calcolati come ricoveri Covid - GiovaQuez : Regioni chiedono isolamento a 7 giorni per positivi asintomatici vaccinati, senza il tampone. In UK riducono a 5 gi… - RomanoBenedetti : RT @triolo_antonio: #Presidenti di regione, #associazionidicategoria, #TVirologi a reti unificate: dobbiamo distinguere morti per o con cov… - Fabiusfax : RT @triolo_antonio: #Presidenti di regione, #associazionidicategoria, #TVirologi a reti unificate: dobbiamo distinguere morti per o con cov… - rossani_silvia : @Meira85253235 @Max_Teodori @supercapitano @Agenzia_Ansa Ci si accontenta. Meglio asintomatici o un naso gocciolant… -