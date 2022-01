Armando Incarnato fa infuriare lo studio | “Non lo abbiamo raccontato” Le bugie vengono a galla

(Di venerdì 14 gennaio 2022) Il partenopeofalodi “Uomini e Donne”: le menzogne del cavaliere e della dama Gloria sono venute a, ormai da quattro anni, è uno dei personaggi che movimentano maggiormente le dinamiche di “Uomini e Donne”. Nonostante abbia frequentato moltissime dame del parterre, il partenopeo non è ancora L'articolo proviene da YesLife.it.

Ultime Notizie dalla rete : Armando Incarnato

proprio non mi piace. Hai raggiunto un livello bassissimo , non era necessario entrare nei dettagli'. È durissimo l'attacco a ' Uomini e Donne ' di Teresanna Pugliese controdopo che il cavaliere rivela alcuni particolari dell'uscita con Gloria e insinua che tra i due ci sarebbe stata una certa intimità e alcune carezze. ' Sei proprio un maleducato , e ...Nella puntata andata in onda oggi Teresanna asfalta, ricevendo l'applauso del pubblico, che da casa commenta sui social. Sono diversi i commenti positivi che girano sulla Pugliese ...Uomini e Donne: il pubblico si è chiesto che fine abbia fatto il cavaliere Diego Tavani, dopo la burrascosa ed inaspettata fine della sua frequentazione con Ida Platano. E' stato avanzato un sospetto, ...Il pubblico da casa è entusiasta della presenza dell'ex tronista nel ruolo di opinionista e la sostiene durante il duro scontro con Incarnato ...