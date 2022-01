“Appuntamento con la Storia”: portare la Storia a teatro, una “cassetta degli attrezzi” per il futuro (Di venerdì 14 gennaio 2022) La nuova sezione della programmazione della Fondazione teatro Donizetti fa fiorire un discorso importante dalle narrazioni di momenti forti della Storia, che parla di responsabilità, giustizia, senso critico. Oltre agli spettacoli, mostre, dibattiti, approfondimenti, soprattutto per le giovani generazioni Leggi su ecodibergamo (Di venerdì 14 gennaio 2022) La nuova sezione della programmazione della FondazioneDonizetti fa fiorire un discorso importante dalle narrazioni di momenti forti della, che parla di responsabilità, giustizia, senso critico. Oltre agli spettacoli, mostre, dibattiti, approfondimenti, soprattutto per le giovani generazioni

