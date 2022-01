Andrea Iannone a Verissimo parla delle sue ex Giulia De Lellis e Belen Rodriguez

(Di venerdì 14 gennaio 2022), pilota di MotoGP e volto noto dello showbitz, si è concesso un’intervista per, nei salotti di Silvia Toffanin. “Mi manca la velocità, quello che mi dà la MotoGP non lo trovo da nessuna parte”. Ha esordito così negli studi di Canale 5 il pilota italiano. Nell’intervista che andrà in onda domani nella fascia pomeridiana del programma,è tornato a commentare la sentenza del Tribunale che l’ha sospeso per quattro anni per doping. Inoltre, hatosue ex fidanzate,Dee Belén. Di seguito riportate le anticipazioni dell’intervista che vedremo domani: Avevo già elaborato e capito tutto ancora prima dell’esito della sentenza. Sono stato male e ho sofferto molto, però ho reagito ...

Verissimo puntata 15 gennaio 2022: chi sono gli ospiti In esclusiva, per la prima intervista il pilota di moto GP. E ancora, ospite Alvise Rigo, ex rugbista e modello, diventato in ...
"Mi manca la velocità, quello che mi dà la MotoGP non lo trovo da nessuna parte". Andrea Iannone, ospite sabato 15 gennaio a Verissimo, alla sua prima intervista televisiva, torna a commentare la sent ...
Andrea Iannone, forzatamente ha dovuto dire addio ai motori. Il pilota è infatti sottoposto a squalifica per doping, anche se poi ...