Zombie | un racconto dedicato a Dolores O’Riordan

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 13 gennaio 2022) Benvenuti nell’universo narrativo di StoryLine .Il nostrodi oggi, in occasione dell’anniversario della sua morte è. Per fallo ci siamo ispirati ad alcune famose canzoni dei The Cranberries come “” che da il titolo aled ad alcuni aneddoti della sua vita. Era da poco morto suo padre e lui le aveva chiesto incredibilmente scusa. Dopo il funerale Giulia era incredibilmente sprofondata in se stessa perchè ora che il male era tornato non si sentiva di fare altrimenti. Lui aveva cercato di contattarla altre volte ultimamente ma lei aveva sempre rifiutato fin quando si era presentato al funerale del padre per chiederle incredibilmente scusa. Bastava, pensò Giulia, chiedere perdono per un corpo violato, il sorriso di una bambina spezzato ...