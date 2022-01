UFFICIALE – Era l’obiettivo di alcune squadre di A | va all’Aston Villa!

Leggi su rompipallone

(Di giovedì 13 gennaio 2022) Lucas Digne è un nuovo giocatore dell’Aston Villa. L’esterno sinistro, obiettivo di mercato dell’Inter, sarà a Birmingham nella giornata di oggi per sostenere le visite mediche e firmare il nuovo contratto. L’accordo fra l’Aston Villa e l’Everton è stato raggiunto sulla base di un trasferimento a titolo definitivo per 25 milioni di sterline, quasi 30 milioni di euro. L’Aston Villa ha diramato il comunicatosui propri canali. Questa la nota del club: Aston Villa is delighted to announce the signing of @LucasDigne from Everton! ? — Aston Villa (@AVFCOfficial) January 13, 2022 SANTO ROMEO