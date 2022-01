Ue | Spada Assolombardia | ' serve Europa più forte | completare integrazione'

(Di giovedì 13 gennaio 2022) Milano, 13 gen. (Adnkronos) - "Dobbiamo costruire un'più, che possaquanto prima il processo diche da troppo tempo è stato rimandato e che?è necessario se non si vuole essere condannati all'irrilevanza". Lo ha detto il presidente di Assolombarda, Alessandro, nel suo intervento alla conferenza dell'Osservatorio Geoeconomia promosso da Ispi e Intesa Sanpaolo, in collaborazione con Assolombarda e Sace. "Italia e Francia sono chiamate a ragionare in un'ottica di maggiore coesione su alcune questioni fondamentali, come la modifica del Trattato di Maastricht, la creazione permanente di un debito pubblico europeo, la creazione di una difesa comune e di un politica estera sottratta alla regola dell'unanimità", ha spiegato.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Spada Assolombardia

LiberoQuotidiano.it

Il presidente dell'ha parlato della situazione riguardante il nuovo stadio di Inter e Milan Alessandro, presidente di Assolombarda, in un'intervista a Il Giorno ha parlato del delicato tema del ...Il presidente dell'ha parlato della situazione riguardante il nuovo stadio di Inter e Milan Alessandro, presidente di Assolombarda, in un'intervista a Il Giorno ha parlato del delicato tema del ...Milano, 13 gen. (Adnkronos) - "Dobbiamo costruire un'Europa più forte, che possa completare quanto prima il processo di integrazione che da troppo tempo è stato rimandato e che?è necessario se non si ...Milano, 13 gen. "Il Pnrr è la grande sfida che abbiamo davanti per noi, per le nostre imprese e per le future generazioni. Dobbiamo riuscire a completare la mes ...