Tutti in fila per l'ultimo saluto a Sassoli. Domani i funerali di Stato (Di giovedì 13 gennaio 2022) arrivato alle 9.20 il feretro di David Sassoli in Campidoglio, dove è stata allestita la camera ardente, rimasta chiusa al pubblico fino alle 10.30, per consentire alle più alte cariche dello Stato di ... Leggi su tg.la7 (Di giovedì 13 gennaio 2022) arrivato alle 9.20 il feretro di Davidin Campidoglio, dove è stata allestita la camera ardente, rimasta chiusa al pubblico fino alle 10.30, per consentire alle più alte cariche dellodi ...

Advertising

BentivogliMarco : Bene #obbligo ma andava previsto per tutti e da subito. Una Lega compatta e in fila dietro ai #novax non può ricat… - Anna_pistacchio : RT @AuroraLittleSun: A me la cosa che fa orrore non sono neanche tanto i politici quanto più i medici… I medici che dovrebbero avere a cura… - gpalmero3 : RT @AuroraLittleSun: A me la cosa che fa orrore non sono neanche tanto i politici quanto più i medici… I medici che dovrebbero avere a cura… - Osmin__ : RT @hipsterdelcazzo: “La variante pitti?” “Sì ma poi tutti vestiti bene in fila per il tampone” - Bandito116 : RT @AuroraLittleSun: A me la cosa che fa orrore non sono neanche tanto i politici quanto più i medici… I medici che dovrebbero avere a cura… -