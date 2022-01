Spalletti: “Nessuna nota positiva, non siamo stati bravi”. Poi svela quando torna Osimhen (Di giovedì 13 gennaio 2022) Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ha parlato a Sport Mediaset dopo la partita di Coppa Italia persa al Maradona contro la Fiorentina. Di seguito quanto evidenziato: “Non siamo stati bravi a gestire la partita quando eravamo in superiorità numerica. La Fiorentina invece l’ha gestita abbastanza bene, poi da un episodio hanno trovato il gol del vantaggio”. “Le due espulsioni? Le ho riviste, ma non voglio entare nel merito perché è difficile. Lozano tenta di togliere il piede, è un pestone lieve. Non capisco se l’entrata di Fabian Ruiz e quella di Duncan abbiano lo stesso valore, ma potevamo fare la partita visto che eravamo in superiorità numerica. La prima responsabilità di questa sconfitta è nostra”. FOTO: Imago – Spalletti Napoli Fiorentina Coppa ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 13 gennaio 2022) Luciano, allenatore del Napoli, ha parlato a Sport Mediaset dopo la partita di Coppa Italia persa al Maradona contro la Fiorentina. Di seguito quanto evidenziato: “Nona gestire la partitaeravamo in superiorità numerica. La Fiorentina invece l’ha gestita abbastanza bene, poi da un episodio hanno trovato il gol del vantaggio”. “Le due espulsioni? Le ho riviste, ma non voglio entare nel merito perché è difficile. Lozano tenta di togliere il piede, è un pestone lieve. Non capisco se l’entrata di Fabian Ruiz e quella di Duncan abbiano lo stesso valore, ma potevamo fare la partita visto che eravamo in superiorità numerica. La prima responsabilità di questa sconfitta è nostra”. FOTO: Imago –Napoli Fiorentina Coppa ...

