Space in Response to Covid-19: il bando di ESA e ASI che unisce App, Robotica e Coding contro la pandemia (Di giovedì 13 gennaio 2022) Si è tenuto nella giornata ieri, 12 gennaio 2022, dalle ore 10:00 alle ore 12:45, lo “Space in Response to Covid-19 Outbreak in Italy Final Presentation Day”. bando Asi Covid, 13/1/2022 – Computermagazine.itSi è trattato di un evento, svolto in modalità virtuale per gli esterni, quindi online, nonché ibrida, per il personale dell’Asi, l’agenzia spaziale italiana, è che ha avuto appunto l’obiettivo di unire le forze fra la stessa agenzia italiana e l’Esa, l’agenzia europea spaziale, come risposta alla pandemia di Covid che ormai da due anni a questa parte ha stretto il mondo intero in una morsa mortale. bando Asi Covid, 13/1/2022 – Computermagazine.itbando ASI ED ESA “Space IN ... Leggi su computermagazine (Di giovedì 13 gennaio 2022) Si è tenuto nella giornata ieri, 12 gennaio 2022, dalle ore 10:00 alle ore 12:45, lo “into-19 Outbreak in Italy Final Presentation Day”.Asi, 13/1/2022 – Computermagazine.itSi è trattato di un evento, svolto in modalità virtuale per gli esterni, quindi online, nonché ibrida, per il personale dell’Asi, l’agenzia spaziale italiana, è che ha avuto appunto l’obiettivo di unire le forze fra la stessa agenzia italiana e l’Esa, l’agenzia europea spaziale, come risposta alladiche ormai da due anni a questa parte ha stretto il mondo intero in una morsa mortale.Asi, 13/1/2022 – Computermagazine.itASI ED ESA “IN ...

Space in Response to Covid-19: il bando di ESA e ASI che unisce App, Robotica e Coding contro la pandemia

