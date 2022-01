So Cosa Hai Fatto non avrà una seconda stagione! (Di giovedì 13 gennaio 2022) So Cosa Hai Fatto 2 non ci sarà: la serie horror targata Amazon è stata cancellata, e non tornerà su Prime Video! Tvserial.it. Leggi su tvserial (Di giovedì 13 gennaio 2022) SoHai2 non ci sarà: la serie horror targata Amazon è stata cancellata, e non tornerà su Prime Video! Tvserial.it.

