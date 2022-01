Serie B, Parma-Crotone a rischio: troppi i positivi al Covid (Di giovedì 13 gennaio 2022) Serie B, a rischio il match tra gli emiliani e i calabresi, che hanno al momento troppi giocatori positivi al Covid: le ultime Come riporta Parmalive.com, è a rischio il match tra il Parma e il Crotone, attualmente previsto per sabato 15 gennaio. Il motivo? I ben 15 positivi al Covid tra le fila della formazione calabrese. Una cifra che va oltre il 35% necessario a disputare la partita previsto dal nuovo protocollo. E così, l’ASP ha dovuto bloccare qualsiasi attività in casa rossoblù. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 13 gennaio 2022)B, ail match tra gli emiliani e i calabresi, che hanno al momentogiocatorial: le ultime Come riportalive.com, è ail match tra ile il, attualmente previsto per sabato 15 gennaio. Il motivo? I ben 15altra le fila della formazione calabrese. Una cifra che va oltre il 35% necessario a disputare la partita previsto dal nuovo protocollo. E così, l’ASP ha dovuto bloccare qualsiasi attività in casa rossoblù. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

OptaPaolo : 3 - Terza doppietta in Serie A per #Theo Hernandez, dopo quelle contro Parma e Torino. Da quando gioca nel Milan (2… - MCalcioNews : Crotone, 15 positivi nel gruppo squadra: a forte rischio la gara di sabato col Parma #parma #crotone #serieB… - psb_original : Calciomercato Parma - Un club di Serie A segue Laurini #SerieB - sportparma : Serie B: «Raccolta firme per rinviare i controlli fiscali» - markoniandrea : RT @Salvati_Emilio: Bonucci negli ultimi anni: filosofo su Facebook, mister nelle serie televisive, leader di una nazione. Adesso anche pic… -