Scream | il co-regista chiede ai fan di non svelare spoiler

(Di giovedì 13 gennaio 2022) Matt Bettinelli-Olpin, co-del nuovo film di, ha scritto un post indirizzato ai fan del franchise in cui ha chiesto che glisiano tenuti al minimo. A pochi giorni dall'uscita di, il co-Matt Bettinelli-Olpin ha chiesto ai fan di noninerenti alla pellicola al fine di non vanificare il duro lavoro che cast e troupe hanno portato avanti per due duri anni. Bettinelli-Olpin ha diffuso la richiesta attraverso il suo profilo Twitter, indirizzando la breve nota ai fan del franchise: "Con l'avvicinarsi del giorno dell'inaugurazione, vorremmorti un piccolo favore: sii gentile con gli altri fan e tieni gliper te". "L'intero cast e la troupe hanno lavorato duramente negli ultimi ...

'For Wes'. Dedicato a Wes. Dal primo all'ultimo urlo, Scream (2022) è una lettera d'amore a Wes Craven, il regista che ha invaso i nostri sogni con le lame artigliate di Freddy Krueger - l'anno in cui ...