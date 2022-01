Sampdoria, D’Aversa chiede rinforzi: piace Carrascal (Di giovedì 13 gennaio 2022) I blucerchiati si stanno dimostrando tra le formazioni più operative di questa sessione di mercato. Dopo aver chiuso per Conti dal Milan, la squadra ligure sembra aver messo nel mirino un altro giocatore; alla Sampdoria piace Jorge Carrascal del River Plate. Il trequartista colombiano classe ’98 è il profilo individuato da D’Aversa per aumentare l’imprevedibilità del suo attacco e per aumentare il livello tecnico della rosa. Una figura che manca al momento nella Sampdoria, visto il lungo forfait di Damsgaard e l’addio di Ihattaren (vicino al ritorno in Olanda). Jorge Carrascal, autore quest’anno di 3 presenze e 3 reti nella Superliga argentina, nasce come classico numero dieci, ma all’occorrenza può giocare come esterno offensivo sia destro che sinistro. Una duttilità che ... Leggi su 11contro11 (Di giovedì 13 gennaio 2022) I blucerchiati si stanno dimostrando tra le formazioni più operative di questa sessione di mercato. Dopo aver chiuso per Conti dal Milan, la squadra ligure sembra aver messo nel mirino un altro giocatore; allaJorgedel River Plate. Il trequartista colombiano classe ’98 è il profilo individuato daper aumentare l’imprevedibilità del suo attacco e per aumentare il livello tecnico della rosa. Una figura che manca al momento nella, visto il lungo forfait di Damsgaard e l’addio di Ihattaren (vicino al ritorno in Olanda). Jorge, autore quest’anno di 3 presenze e 3 reti nella Superliga argentina, nasce come classico numero dieci, ma all’occorrenza può giocare come esterno offensivo sia destro che sinistro. Una duttilità che ...

