Ricerca, Data Science e impatto sociale: 8 borse di studio dalla Fondazione Crt (Di giovedì 13 gennaio 2022) E’ aperto fino al prossimo 18 febbraio il bando per 8 borse di Ricerca applicata del Progetto Lagrange, ideato, avviato e finanziato dalla Fondazione Crt con il coordinamento scientifico della Fondazione Isi, per creare un ponte fondamentale tra la Ricerca accademica e il sistema delle imprese nell’ambito della Data Science e dell’impatto sociale. Le 8 borse di Ricerca stage, della durata di 12 mesi, e del valore di 23.000 euro ciascuna, sono rivolte a giovani e dottori di Ricerca in discipline tecnico-scientifiche, per affrontare con nuove idee ed energie la sfida dei sistemi complessi e dei Big Data. “La Fondazione Crt rilancia ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 13 gennaio 2022) E’ aperto fino al prossimo 18 febbraio il bando per 8diapplicata del Progetto Lagrange, ideato, avviato e finanziatoCrt con il coordinamento scientifico dellaIsi, per creare un ponte fondamentale tra laaccademica e il sistema delle imprese nell’ambito dellae dell’. Le 8distage, della durata di 12 mesi, e del valore di 23.000 euro ciascuna, sono rivolte a giovani e dottori diin discipline tecnico-scientifiche, per affrontare con nuove idee ed energie la sfida dei sistemi complessi e dei Big. “LaCrt rilancia ...

Advertising

chidambara09 : RT @Noovle_SpA: Oggi a #Expo2020Dubai nella sessione 'The Italian Data Valley Forum' si parla di come realizzare un sistema di eccellenza n… - ItalyinDubai : RT @Noovle_SpA: Oggi a #Expo2020Dubai nella sessione 'The Italian Data Valley Forum' si parla di come realizzare un sistema di eccellenza n… - ItalyinDubai : RT @ItalyExpo2020: La presentazione al Padiglione ???? di #Expo2020Dubai del Polo tecnologico di Bologna, la Data Valley Europea. L'interven… - tecnopoloparma : RT @PorFesrER: Oggi a #ExpoDubai il Regional Day #EmiliaRomagna con focus su #DataValley #BigData e #talenti per lo sviluppo della #scienza… - rtne_ws : RT @Noovle_SpA: Oggi a #Expo2020Dubai nella sessione 'The Italian Data Valley Forum' si parla di come realizzare un sistema di eccellenza n… -