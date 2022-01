Quirinale, Letta: “In queste ore segnali positivi da Salvini, ma non dialoghiamo su Berlusconi” (Di giovedì 13 gennaio 2022) “Noi vogliamo dialogare e siamo disponibile a farlo, ma questo deve avvenire su un nome condiviso di una personalità istituzionale, non di un capo partito”. Così il leader del Pd, Enrico Letta, ha commentato la nota di Matteo Salvini con cui il numero 1 della Lega ha ribadito l’unità del centrodestra nel nome di Silvio Berlusconi per l’elezione del prossimo Presidente della Repubblica. Il segretario del Partito Democratico ha colto anche una novità rispetto alle ultime prese di posizione del leader della Lega. Sull’apertura al rimpasto di governo dopo l’elezione del Colle, ha detto, “mi sembra che ci sia qualche elemento di dialogo positivo, ma siamo solo all’inizio” L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 13 gennaio 2022) “Noi vogliamo dialogare e siamo disponibile a farlo, ma questo deve avvenire su un nome condiviso di una personalità istituzionale, non di un capo partito”. Così il leader del Pd, Enrico, ha commentato la nota di Matteocon cui il numero 1 della Lega ha ribadito l’unità del centrodestra nel nome di Silvioper l’elezione del prossimo Presidente della Repubblica. Il segretario del Partito Democratico ha colto anche una novità rispetto alle ultime prese di posizione del leader della Lega. Sull’apertura al rimpasto di governo dopo l’elezione del Colle, ha detto, “mi sembra che ci sia qualche elemento di dialogo positivo, ma siamo solo all’inizio” L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

