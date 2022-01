PS5 non si trova? Ecco la soluzione di Sony!

(Di giovedì 13 gennaio 2022) A distanza di oltre un anno dal lancio, PS5 è ancora inbile, chi desidera avere una console nextgen di Sony in casa si ria mani vuote, sia a causa della scarsità dei componenti necessari per la produzione, che degli scalper o bagarini,ossia coloro che in passato hanno acquistato tante console per rivenderle a prezzi disonesti. Per andare incontro alle esigenze dei giocatori, Sony ha deciso di attuare una strategia di cui vi parliamo a seguire. Come Sony affronta il problema della mancanza di PS5 Come fare se la PS5 non si? Semplice, si producono più PS4. Questa è l’ideal di Sony, la quale prevedeva di interrompere la produzione di PS4 verso la fine dello scorso anno, tuttavia si è vista costretta a rivedere i suoi piani a causa dell’impossibilità di produrre più PS5 e soddisfare tutte le richieste. Stando a ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : PS5 non

Per altro bisogna considerare che la tecnologia hdr è diffusasolo fra le tv ma anche nei ... È presente sulle smart tv dei principali produttori come Samsung e Lg, sulle console come, Ps4 , ......interessante confronto tra God of War nella sua versione(con patch next - gen ) e PC (con impostazioni settate a "Ultra"). Da quello che è possibile notare, le differenze tra le due versioni...A distanza di oltre un anno dal lancio, PS5 è ancora introvabile, chi desidera avere una console nextgen di Sony in casa si ritrova a mani vuote, sia a causa ...A prescindere dall'ovvio gap tecnologico che separa PS4 e PS5, guardando alla line up di uscite del 2022 è chiaro come Sony abbia lavorato per dare ai giocatori che ancora non sono riusciti a fare il ...