Napoli combatte e soffre | ma è fuori dalla Coppa Italia

Il Napoli è fuori dalla Coppa Italia, eliminato dalla Fiorentina. Gli azzurri chiudono la partita in nove uomini: espulsi Fabian e Lozano. Una partita sotto tono quella del Napoli che prova a partire forte nel primo tempo. Spalletti con Ghoulam e Tuanzebe titolare lancia di nuovo Mertens e Petagna in attacco, con Fabian Ruiz ancora in panchina. Il giocatore spagnolo è entrato nel finale e si è fatto anche espellere per doppia ammonizione, lasciando il Napoli in nove uomini a causa dell'espulsione di Lozano. tre cartellini rossi in tutta la gara, perché nel primo tempo nelle fila della Fiorentina è stato espulso pure Dragowski per fallo da ultimo uomo su Elmas lanciato a rete.

