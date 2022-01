Multa da 10mila euro per Bonucci per l’episodio in Supercoppa (Di giovedì 13 gennaio 2022) Multa da 10mila euro per Leonardo Bonucci da parte del Giudice Sportivo per l’episodio in Supercoppa italiana. Lo ha deciso il Giudice Sportivo della Lega Serie A Gerardo Mastrandrea. La sanzione per Bonucci è arrivata per “essersi, al 16° del secondo tempo supplementare, reso protagonista di un alterco con un dirigente della squadra avversaria che L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 13 gennaio 2022)daper Leonardoda parte del Giudice Sportivo perinitaliana. Lo ha deciso il Giudice Sportivo della Lega Serie A Gerardo Mastrandrea. La sanzione perè arrivata per “essersi, al 16° del secondo tempo supplementare, reso protagonista di un alterco con un dirigente della squadra avversaria che L'articolo

Advertising

Salvato95551627 : RT @TuttoMercatoWeb: La decisione del Giudice Sportivo sullo schiaffo di Bonucci: 10mila euro di multa - LucaFioretti13 : Multa di 10mila euro per Leonardo #Bonucci “per essersi reso protagonista di un alterco con un dirigente della squa… - RubinoIvo : RT @CalcioFinanza: Supercoppa, multa di 5mila euro all'Inter per la presenza di un dirigente non autorizzato vicino alla panchina https://t… - cataldi_marco : Ma parlate seriamente! Ma fate sul serio! @SerieA @FIGC @AIA_it - sportli26181512 : Giudice Sportivo, Vidal e Bernardeschi entrano in diffida. 10mila euro di multa a Bonucci: Dopo la Supercoppa Itali… -

Ultime Notizie dalla rete : Multa 10mila Chi è Nicola Franzoni, l'imprenditore No vax che colleziona denunce: le sparate sui complotti di Big Pharma ed ebrei - Il ... che conta l'iscrizione di oltre 10mila persone. Tra i video pubblicati sul suo canale Telegram, ... nel 2013 Franzoni venne condannato al Giudice di pace a pagare una multa di 300 euro per aver preso a ...

Requisiti iscrizione Agente immobiliare, mediatore: incompatibilità, sanzioni penali abusivi 3/2018 per cui chiunque eserciti una professione senza esserne abilitato " recita la nuova versione del testo " è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10mila a 50mila ...

Multa da 10mila euro per Bonucci per l'episodio in Supercoppa Calcio e Finanza Ricettazione di arance, denunce in Sicilia Due uomini di 24 e 43 anni sono stati sanzionati con 10mila euro di multa e denunciati per ricettazione dopo essere stati sorpresi con 400 chili di arance trovati nel bagagliaio dell'auto su cui erano ...

Sicilia, 400 chili di arance “sospette” in auto sequestrata e priva di assicurazione: guidatore senza patente, multa da 10mila euro Gli agenti del commissariato di Noto hanno elevato una sanzione di 10 mila euro a due uomini di 24 e 43 di Avola, nel Siracusano, fermati in contrada Piana, sulla provinciale 51, con a bordo dell’auto ...

... che conta l'iscrizione di oltrepersone. Tra i video pubblicati sul suo canale Telegram, ... nel 2013 Franzoni venne condannato al Giudice di pace a pagare unadi 300 euro per aver preso a ...3/2018 per cui chiunque eserciti una professione senza esserne abilitato " recita la nuova versione del testo " è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con ladaa 50mila ...Due uomini di 24 e 43 anni sono stati sanzionati con 10mila euro di multa e denunciati per ricettazione dopo essere stati sorpresi con 400 chili di arance trovati nel bagagliaio dell'auto su cui erano ...Gli agenti del commissariato di Noto hanno elevato una sanzione di 10 mila euro a due uomini di 24 e 43 di Avola, nel Siracusano, fermati in contrada Piana, sulla provinciale 51, con a bordo dell’auto ...