Mattarella alla camera ardente di Sassoli Gli Usa | “Campione di democrazia”

Funerali di Stato a Roma per David Sassoli, domani 14 gennaio, con il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, la Presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, e il Presidente del Consiglio europeo, Charles Michel. Folla alla camera ardente Da oggi è aperta la camera ardente in Campidoglio. Molte persone commosse, comuni cittadini, stanno affluendo per rendere omaggio al Presidente della Europarlamento, e già volto del Tg1, scomparso prematuramente. Il Capo dello Stato e il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, si sono recati a rendere omaggio alla salma di Sassoli questa mattina (foto in alto). La morte improvvisa di David Sassoli, l'11 gennaio, a soli 65 anni e dopo un ricovero in ospedale per ...

